فيديو| بلايلي وصاحب هدف إقصاء مصر ضمن أفضل أهداف دور الـ16

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمته لأفضل 5 أهداف في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

البداية أتت مع هدف الجزائري يوسف بلايلي في شباك غينيا، في مباراة تأهل الخضر بثلاثية نظيفة.

اللقطة التالية جاءت من نصيب إبراهيم أمادا بهدفه لصالح مدغشقر في شباك الكونغو الديمقراطية، حيث فاز الأول بركلات الترجيح.

The round of 1⃣6⃣ top five g⚽️als chosen by @1xbet_Eng 😍



Which one is your personal favourite?🤔😉#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OQxcJER1mL