فيديو| بكلمات نابية.. دجيكو يتحدى مشجع يوفنتوس

بعد استبداله في الدقيقة 91 من عمر مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتي انتهت بفوز الأخير 1-0 على ملعب أليانز ستاديوم معقل البيانكونيري، تشاجر مهاجم إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو شفهيًا مع مشجع في مدرجات الملعب.

وأحبط إنتر ميلان سلسلة من انتصارات يوفنتوس المتتالية في فصل الشتاء، ليسقط أمام إنتر ميلان مفوتًا الفرصة على نفسه كي يقترب أكثر من ميلان ونابولي في صراع الصدارة.

مباراة مشحونة

مباراة يوفنتوس وإنتر التي فاز بها النيراتزوري الأحد، كانت كالعادة مشحونة بالتوتر بسبب الاختلافات التحكيمية والعديد من الملابسات الأخرى.

وكان التوتر في ذروته حينما اشتبك دجيكو لفظيًا مع أحد مشجعي يوفنتوس في الملعب والذي انهال بالسباب على البوسني قبل أن يرد عليه الأخير السباب متحديًا إياه أن ينهض للعراك معه ولكن بألفاظ نابية.

طاقم إنتر ميلان حاول تهدئة دجيكو في هذا السياق، لكن لم يكن من الواضح ما الذي دفع لاعب روما إلى الانفعال بهذا الشكل مرددًا نفس الجملة للمشجع، من المرجح أن يكون السبب هو تعرضه لإهانة شديدة من قبل هذا المشجع وسط الضغوطات التي أحاطت بالمباراة.

edin dzeko sei la mia vita ti amo pic.twitter.com/h5DUqn2wK3 — gi/orgia (@quellacessaa) April 4, 2022

يوفنتوس يبتعد عن الصراع

هذا الفوز حافظ لإنتر ميلان على المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الرابع، وكلاهما خلف المتصدر ميلان صاحب 67 نقطة، والوصيف نابولي صاحب 66 نقطة.