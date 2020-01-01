فيديو | بعد مجهود كبير للمولد .. المالكي يتعادل للاتحاد

عبد الإله المالكي يسجل هدف التعادل للاتحاد.

نجح عبد الإله المالكي في تسجيل هدف التعادل لفريق نادي الاتحاد، في مرمى النادي الأهلي، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهدف جاء بعد مجهود كبير من فهد المولد مهاجم الاتحاد، الذي اخترق دفاعات الأهلي، ليسدد الكرة ويتصدى لها محمد العويس حارس الأهلي، وترتد إلى رومارينيو الذي مرر الكرة إلى عبد الإله المالكي، ليسددها في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الأهلي، معلنًا التعادل للاتحاد.

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وكان عمر السومة قد تقدم بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد استغلال تسديدة عبد الرحمن غريب التي تصدى لها حارس الاتحاد جروهي.