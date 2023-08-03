فيديو | بطريقة كوميدية .. زينيت يعلن نهاية أزمته مع الهلال ومالكوم

البرازيلي يستقر أخيرًا بعد انتهاء الأزمة

GOAL

وأخيرًا، انتهت أزمة الجناح البرازيلي مالكوم بشأن انتقاله من زينيت سان بطرسبرج الروسي إلى الهلال السعودي، بشكل رسمي، حيث زف الأخير الخبر لجماهير الزعيم.

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النادي السعودي كان قد أعلن ضم البرازيلي قبل أيام، بعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027م، إلا أن الصفقة كانت مهددة بالإلغاء في ظل اقتراب نهاية المهلة المحددة لتسديد الجزء الأول من قيمة الانتقال للنادي الروسي.

لكن عبر فيديو كوميدي ساخر، أعلن زينيت تسديد الهلال للمبلغ المتفق عليه، إذ نشر مقطع لاثنين يمثلان الناديان، ويضحكان سويًا خلال مكالمة هاتفية، في إشارة للسخرية من التقارير التي تؤكد عدم إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يظهر مالكوم لأول مرة بقميص الزعيم، بعد غدٍ السبت، أمام الاتحاد السعودي، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

يذكر أن مصادر "GOAL" أوضحت أن التحويلات البنكية هي السبب في الجدل الدائر حول الصفقة، إذ تسببت البنوك في تأخر وصول المبالغ لحساب النادي الروسي.

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