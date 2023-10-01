فيديو | بضربة قاضية مذهلة .. كيليان مبابي يظهر شغفه الحقيقي خارج كرة القدم!

مبابي كان بين أبرز الحضور في حدث "PFL Europe" الأول والذي أقيم في العاصمة الفرنسية..

تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في حدث دوري المقاتلين المحترفين "PFL"، وهي الرابطة الأمريكية لفنون القتال المختلطة التي تأسست في عام 2018.

مبابي حضر حدث "PFL Europe" في باريس مساء السبت، وقد ظهر مندهشًا من الفوز المذهل الذي حققه سيدريك دومبي بالضربة القاضية في الحدث الرئيسي لليلة.

مبابي كان بجانب الحلبة إلى جانب أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي زميليه في باريس سان جيرمان، وقد شهدوا أداءً خرافيًا من دومبي في أول ظهور له مع "PFL Europe".

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مبابي كان مندهشًا من أداء دومبي، وبقي مفتوح الفم بسبب ما حدث خلال النزال، مع انطلاق احتفالات صاخبة عندما سار دومبي حول المثمن أمام المشجعين المبتهجين.

وواجه مبابي صعوبة في تصديق ما شاهده في النزال الذي امتد لثوانٍ معدودة، حيث ترك الفائز بكأس العالم في حيرة من أمره.

وعلى صعيد آخر، لم يتمكن مبابي وديمبيلي وحكيمي من مساعدة باريس سان جيرمان على تجاوز عقبة كليرمون فوت في آخر مباراة للفريق في الدوري الفرنسي.

ويحتل بطل فرنسا المركز الخامس في جدول ترتيب "ليج 1" بعد حصوله على 12 نقطة فقط من سبع مباريات.