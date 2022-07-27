فيديو| بسبب الصفقات.. سباب وتدافع بالأيدي بين مدرب تورينو والمدير الرياضي!

الأمر كاد أن يصل إلى توجيه اللكمات

ظهر مقطع فيديو لمدرب فريق تورينو إيفان يوريتش، وهو يتشاجر مع المدير الرياضي للنادي، دافيد فاجناتي، وذلك في معسكر الفريق بالنمسا.

وتم التقاط تلك اللقطة من داخل فندق إقامة الفريق، والحديث بين الثنائي محتد للغاية، ويتم تبادل الإهانات والاتهامات.

ونشر موقع "Sportitalia" هذا المقطع، الذي يوضح أن الشجار كان سيتفاقم ويصل إلى توجيه اللكمات المتبادلة لولا تواجد أحد الأفراد الذي منع ذلك.

ويُسمع في الفيديو فاجناتي وهو يصرخ: "أنا الوحيد الذي يدافع عنك أمام ذلك المعتوه" ويبدو أنه ربما كان يقصد رئيس النادي "أوربانو كايرو".

وليس سراً أن يوريتش غير سعيد بنقص التعزيزات ويمكن سماع فاجناتي وهو يقول "أنت فقط تدرب الفريق الذي أعطيك إياه، هل تفهم؟ لقد اكتفيت منك، أنت بحاجة إلى إظهار الاحترام!".

فيما رد عليه المدرب الكرواتي: "أنت لم تصنع شيء".

وتشير زاوية الفيديو إلى أنه تم تصويره من قبل شخص ما في فندق الفريق، لذا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا يعد مكان تواجد تورينو في فترة الاستعداد قبل الموسم، فقد يشير ذلك إلى أن أحد اللاعبين هو من قام بتصويره ثم سربه عبر الإنترنت.

وأوضح تقرير "Sportitalia" أن الشجار بدأ بعد أن اتهم المدير الرياضي مدرب الفريق برؤية رئيس النادي دون علمه.

وهو ما أكده الفيديو عند سماع المدرب يقول: "هذا لأنه يريدك أن تختفي!".

ولم ينشر نادي تورينو أي بيان حتى الآن للرد عن تلك الواقعة، لكن من المتوقع أن تتخذ الإدارة الإيطالية بعض القرارات بعد دراسة الموقف الحالي والأزمة الراهنة.