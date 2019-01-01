فيديو – بركلات الترجيح الهلال يتخطى الأهلي ويحجز مقعده في نهائي كأس زايد

الهلال على موعد مع النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة يوم الخميس القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الهلال مقعده في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب الهلال بعد التغلب عليه بركلات الجزاء بنتيجة بأربعة أهداف لهدفين بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنفس النتيجة لصالح الهلال بهدف عن طريق سوريانو.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وضغط، وهدد تفاريس مرمى الهلال مبكراً في الدقيقة الخامسة، بعد عرضية من الجانب الأيسر ولكن تسديدة دجانيني تصطدم في الدفاع وتخرج.

استمر ضغط الأهلي، من اجل خطف الهدف الأول وفي الدقيقة 17 أهدر دجانيني ثاني أخطر فرص الشوط الأول، بعد تمريرة من سلمان المؤشر ولكن تسديدة تفاريس تخرج إلى رمية جانبية.

وفي الدقيقة 21 استطاع باولو دياز هطف الهدف الأول في اللقاء، بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق المؤشر قابلها دياز برأسية في مرمى المعيوف.

وفي الدقيقة 37 واصل رجل الشوط الأول دجانيني التألق، وانطلق مع مراوغة ثلاثة مدافعين وتدخل إلى حدود منطقة الجزاء، وسدد ولكن كرته تمر إلى ركلة مرمى.

وحاول هتان باهبري، مباغتة دفاع الأهلي في الدقيقة 39، وسدد بقوة من خارج المنطقة، ولكنها تصل إلى أحضان العويس في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 57 أطلق سالم الدوسري، تصويبة قوية من خارج المنطقة، ولكنها تصطدم بدفاعات الأهلي وتتحول إلى ركلة ركنية.

حاول الهلال البحث عن هدف التعادل، طيلة الوقت المتبقي من الشوط الثاني، مع بعض الهجمات الخطيرة من جانب الراقي.

وفي الدقيقة 82 أهدر، عمر السومة فرصة الهدف الثاني للأهلي، بعد تمريرة من نيكولاي وضعت المهاجم السوري في وضع انفراد بمرمى الهلال، ولكن السومة سددها بعيداً عن المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، تقدم السومة لتنفيذ ركلة حرة من خارج المنقطة، نفذها بقوة وببراعة ولكن تصدى لها المعيوف، لترتطم بعد ذلك في قدم سعيد المولد والمرمى خالي ولكنها تخرج إلى ضربة مرمى، لتتحول المباراة إلى ركلات الترجيح.