فيديو - بث مباشر: مشاهدة مباراة المغرب والبحرين في كأس العرب تحت 20 عامًا

تابع بالفيديو مباشر لكافة أحداث ومجريات مباراة المغرب ضد البحرين في الجولة الأولى من كأس العرب تحت 20 عامًا 2020..

تفتتح بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا نسختها الثالثة بمواجهة منتخبي المغرب والبحرين، على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بالعاصمة السعودية "الرياض".

وتقام هذه المباراة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي مدغشقر وجيبوتي.

وتشهد نسخة 2020 من البطولة مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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الغريب في النسخة الحالية هو مشاركة منتخبين من الـ16 غير عربيين، وهما مدغشقر والسنغال، حيث أوضح وديع الجريء؛ مدير البطولة ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تمت دعوة المنتخبين من أجل تنويع أساليب اللعب مما يعود بالفائدة على لاعبي العرب الشباب.