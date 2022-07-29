فيديو | بتواجد أوسبينا .. النصر يتعادل وديًا مع لاس بالماس

اللقاء الأول للمدرب رودي جارسيا

خاض النصر السعودي أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا وكانت ودية أمام لاس بالماس في إسبانيا حيث يُقيم الفريق معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

وقد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وشهد تواجد حارس المرمى الجديد دافيد أوسبينا من البداية، فيما فضل المدرب الفرنسي خوض الشوط الثاني بتشكيل مختلف قاده في حراسة المرمى نواف العقيدي المتوج بكأس آسيا تحت 23 عامًا مؤخرًا في أوزباكستان.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية نسبية لصالح لاس بالماس، وقد أخرج جارسيا اللاعبين الـ11 الذين خاضوا الشوط وأبرزهم بيتي مارتينيز وأوسبينا وأشرك 11 آخرين يتقدمهم المهاجم فينسنت أبو بكر.

الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني تقدم أولًا في النتيجة بهدف محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ58، لكن حمد المنصور تعادل للعالمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ75.

لاس بالماس عاد وتقدم مجددًا لكن أبو بكر خطف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ90 بعد لعبة جماعية جميلة من زملائه علي الحسن وأيمن يحيى الذي قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارًا مع الأهلي.

يُشار إلى أن جيسلان كونان ظهير أيسر النصر الجديد لم يخض اللقاء الودي لتعرضه لإصابة بسيطة في التدريبات، فيما يستمر غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا لأسباب شخصية تمنعه من التواجد في المعسكر.