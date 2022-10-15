فيديو | "أمام النصر .. خفت أن يطردني الحكم فاحتضنته"

النجم السعودي السابق يكشف أسرار واقعة طريفة

حل المهاجم السعودي السابق ناصر الشمراني ضيفًا على الإعلامي عبد العزيز العبدان ضمن حلقة مساء أمس من برنامجه "مع عزيز" وقد كشف أسرار مثيرة من مسيرته الكروية التي لعب خلالها لأندية الوحدة والشباب والهلال والاتحاد بجانب العين الإماراتي.

الشمراني تحدث عن لقطة شهيرة جمعته مع حكم مباراة فريقه الشباب أمام النصر في الدوري السعودي، حيث قام باحتضان الحكم الذي منحه بطاقة صفراء، إذ قال "كنا نواجه النصر ومطرود منا لاعبين بالفعل، خفت أن يطردني الحكم في تلك اللقطة فاحتضنته، خفت من أن يلعب الفريق دون 3 لاعبين ويفوز النصر، وقد اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء".

اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2014 أكد أنه لم يفرح كثيرًا بهذا الإنجاز، لكن مشيرًا إلى أنه أدرك قيمته بعد اعتزاله اللعب.

مضيفًا "كنت حزينًا لخسارة دوري أبطال آسيا أمام سيدني ولذا لم أفرح كثيرًا بالجائزة، لكني أدركت قيمة الإنجاز في الوقت الحالي، أردت الفوز بدوري أبطال آسيا ومن ثم اعتزال اللعب، حققت كل شيء في كرة القدم إلا هذا اللقب".

SHAHID

المهاجم السابق أكد أن طموحه كبير في مجال كرة القدم، حتى أنه قد يُصبح رئيسًا لأحد الأندية، مضيفًا حول تعامل رؤساء الأندية مع المدربين "جُل رؤساء الأندية الذين عملت معهم كانوا يتدخلون بعمل المدرب والتشكيل، حتى أنهم "يحلفون" على المدرب لاختيار اللاعبين".

وأكد الشمراني أنه أغلق صفحة لعب كرة القدم مجددًا، مشيرًا إلى أنه قد يلعب في حالة واحدة فقط، بقوله "وصلتني عدة عروض من أندية دوري يلو لكني رفضتها جميعًا، لم أعد أمتلك الرغبة في لعب كرة القدم مجددًا، عرض من الأهلي في دوري يلو؟ أوافق بالطبع، الأهلي نادٍ كبير وسألعب معه حتى لو في الدرجة الثانية".

وكشف الشمراني عن أنه كان يُشجع الأهلي في صراعه مع النصر على لقب الدوري السعودي موسم 2014-2015.

يُشار إلى أن الشمراني هو ثاني الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 167 هدفًا، ولا يتفوق عليه سوى ماجد عبد الله صاحب الـ189 هدفًا.

SHAHID