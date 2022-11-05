فيديو | أزمة قانونية قد تحرم الأهلي من العودة إلى دوري المحترفين!

الأهلي قد لا يتمكن من العودة إلى دوري المحترفين الموسم القادم

كشف الخبير القانوني سعود الرمان، عن أن الأهلي أصبح مهددًا بعدم العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بسبب أزمة قانونية أمامه لم يستطع حتى الآن الوصول فيها إلى حلول.

وهبط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي الموسم الحالي، لأول مرة في تاريخه، حيث يحاول العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين.

وقال الرمان خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "هناك 4 قضايا مرفوعة ضد الأهلي من 4 لاعبين أمام الاتحاد الدولي (فيفا)".

وأضاف: "الأهلي قد تتم معاقبته في تلك القضايا بخسم النقاط منه، أو الهبوط إلى الدرجة الثانية وهي الدرجة الأقل، ومن ثم لن يستطيع العودة إلى دوري المحترفين".

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، متأخرًا عن الفيصلي المتصدر بـ7 نقاط كاملة.