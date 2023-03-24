فيديو | "أحمق ونحن أفضل من دونه" .. نجوم فرنسا يسخرون من كريم بنزيما!

سخر بعضًا من لاعبي المنتخب الفرنسي، من نجم ريال مدريد، كريم بنزيما، وعن عدم مشاركته مع الديوك، أثناء التوقف الدولي الحالي.
ويستعد المنتخب الفرنسي، لمواجهة نظيره الهولندي، مساء الجمعة، ضمن تصفيات المجموعة الثانية، المؤهلة ليورو 2024.
تداول في فرنسا، فيديو للاعبي المنتخب الفرنسي، أثناء معسكر الفريق استعدادًا لمباراة هولندا، يشير فيه بعض اللاعبين، أن الديوك لا يحتاجون لبنزيما، في صفوفهم.
في الفيديو حوار بين لاعبي يتحدثون عن نجم ريال مدريد، أحدهما يتساءل:" نحن جيدون بدون بنزيما، أليس كذلك"؟ ويرد آخر:" على ما يبدو الأمر كذلك، إنه أحمق".
جدير بالذكر أن، بنزيما أعلن اعتزاله دوليًا، في ديسمبر الماضي، بعد قرار عدم اصطحابه مع المنتخب الفرنسي، لكأس العالم في قطر.
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