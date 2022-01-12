الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | انهيار وبكاء سالم الدوسري بعد توديع السعودية لكأس العالم 2022

أحمد رفعت
12:06 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
salem al-dawsari - saudi arabia mexico
قائد الأخضر تأثر بشدة بعد توديع المونديال

دخل سالم الدوسري جناح وقائد منتخب السعودية، في نوبة بكاء شديدة، بعد خسارة الأخضر أمام المكسيك، وتوديعه لكأس العالم قطر 2022.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، ليفقد فرصة التأهل إلى دور الـ16 بالمونديال.

ورصدت كاميرات قناة "الكاس" القطرية، اللحظات الأولى بعد نهاية المباراة، والتي ظهر فيها سالم الدوسري وهو يبكي بشدة، متأثرًا بخروج السعودية من المونديال.

وظهر نواف العابد لاعب المنتخب السعودي، وهو يحاول تهدئة سالم الدوسري الذي ظهر متأثرًا بشكل كبير بعد الهزيمة التي تلقاها الأخضر.

وكان يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على المكسيك، من أجل ضمان التأهل من المجموعة الثالثة، حيث حسم الأرجنتين وبولندا مقعدي التأهل من المجموعة.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)