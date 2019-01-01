فيديو - انفعال تركي آل الشيخ بعد ضياع هدف من لاعبي الهلال

مواجهة قوية بين الهلال والنجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بإنفعال كبير عقب إهدار لاعبي الهلال فرصة أمام النجم الساحلي.

ويواجه الهلال نظيره النجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة العربية المقام على ملعب "هزاع بن زايد" في وقتنا الحالي بالإمارات.

وتقدم النجم الساحلي بهدف دون رد في الشوط الأول باللقاء عن طريق كريم عريبي في الدقيقة 30 من رأسية رائعة في شباك المعيوف.

وظهر آل الشيخ منفعلًا على أحد الفرص المهدرة من الهلال السعودي في اللقاء، حيث يسعى الزعيم السعودي في تحقيق اللقب في الموسم الحالي.

بصفته رئيس الاتحاد العربي مش منطقي يكون تحيزه بشكل واضح لأي فريقpic.twitter.com/4UMoBYBJbr — كابتن ماجد (@MagedGazr) April 18, 2019

وكان احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنجم الساحلي في نهاية الشوط الأول، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو قام بإلغائها بسبب احتساب لمسة يد على ياسين الشيخاوي.