النتائج المباشرة
دوري أبطال العرب

فيديو - انفعال تركي آل الشيخ بعد ضياع هدف من لاعبي الهلال

التعليقات()
مواجهة قوية بين الهلال والنجم الساحلي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

ظهر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بإنفعال كبير عقب إهدار لاعبي الهلال فرصة أمام النجم الساحلي.

ويواجه الهلال نظيره النجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة العربية المقام على ملعب "هزاع بن زايد" في وقتنا الحالي بالإمارات.

اختيارات المحررين

وتقدم النجم الساحلي بهدف دون رد في الشوط الأول باللقاء عن طريق كريم عريبي في الدقيقة 30 من رأسية رائعة في شباك المعيوف.

وظهر آل الشيخ منفعلًا على أحد الفرص المهدرة من الهلال السعودي في اللقاء، حيث يسعى الزعيم السعودي في تحقيق اللقب في الموسم الحالي.

وكان احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنجم الساحلي في نهاية الشوط الأول، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو قام بإلغائها بسبب احتساب لمسة يد على ياسين الشيخاوي.

إغلاق