فيديو - الوحدة يكتسح الحزم في الدوري السعودي بخماسية

الوحدة يحافظ على المركز الرابع في الدوري السعودي

حقق الوحدة الفوز على نظيره الحزم، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة اكتسح ضيفه الحزم في المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" مساء اليوم الجمعة ويحافظ على مشواره.

بدأ الوحدة أهدافه عن طريق فواز الصقور في الدقيقة 6 من عمر اللقاء ويفاجيء الضيوف من بداية المباراة، وأضاف الثاني ريناتو جونيوز الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني بدأ الوحدة بنفس القوة الذي أنهى بها الشوط الأول.

وأحرز يوسف نياكات في الدقيقة 60 الهدف الثالث للوحدة ليبتعد بنتيجة اللقاء، وأضاف دي مواريس الهدف الرابع في مرمى الحزم في الدقيقة 73.

وسجل يوسف محمد عمر الهدف الوحيد للحزم في الدقيقة 78، ولكن زاد لويس جوستافو عدد الأهداف للوحدة في اللقاء بهدف خامس في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الـ12.