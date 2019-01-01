فيديو - الوحدة يقلب الطاولة على الريان ويخطف فوزاً ثميناً بهدفين

الفريق الإماراتي استطاع قلب النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح الوحدة في خطف فوزاً ثميناً، من نظيره الريان القطري بهدفين لهدف، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة بشكل هادئ، واستمرت أول ربع ساعة من اللقاء هادئة دون أي خطورة من الجانبين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

شوط المباراة الثاني، كان أكثر خطورة، ونجح الريان في خطف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 50 عن طريق ريفاس، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن، قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

تحسن أداء الريان بشكل كبير، وسيطر لاعبو الفريق على الشوط الثاني، لتتوالي الهجمات وفي الدقيقة 58 أرسل ريفاس تسديدة قوية، ولكن تصدى لها الحارس بثبات.

وفي الدقيقة 67 تمكن تيجالي من تسجيل هدف التعادل للوحدة، بعد تمريرة سحرية من إسماعيل مطر وضعت تيجالي في وضع انفراد بالمرمى، ليضع الكرة بدوره في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الإماراتي، تقدم لها ليوناردو ووضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد الريان عن النقطة الثالثة في المركز الأخير، في انتظار مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي.