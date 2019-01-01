فيديو - الهلال يواصل الانتصارات ويكرر فوزه على الاتحاد بثلاثية
د15’ هدف للهلال! ⚽ #ادواردو يسجل الهدف الأول #الاتحاد 0 : 1 #الهلال #الاتحاد_الهلال_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/TwPnHuMp7G
د26’ هدف للهلال! ⚽ #ادواردو يضيف الهدف الثاني #الاتحاد 0 : 2 #الهلال #الاتحاد_الهلال_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/a6skseUnqn
هدف #الاتحاد الأول عن طريق #رومارينهو .. بصوت @FhadOtaibi
و @BilalAhmadAllam #الاتحاد_الهلال_الدوري pic.twitter.com/49ZcIyLpHA
تعرض عبدالآله المالكي لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليزيد من اوجاع العميد، ومعاناة العودة للقاء بالتعادل.
وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء أضاف جيوفينكو الهدف الثالث للهلال بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت في قدم مروان داكوستا لتغالط فواز القرني.
وارتفع رصيد إلى 10 نقاط في صدارة الدوري بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ14.