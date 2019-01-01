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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - الهلال يسقط القادسية برباعية وظهور "رائع" لجيوفينكو

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الهلال
الهلال يواصل انتصاراته في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الهلال الفوز على نظيره القادسية، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب " جامعة الملك سعود".

وعزز الزعيم صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بقيادة مدربه الجديد زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين الإماراتي الذي جاء خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

تواجد جيسوس المدير الفني السابق للهلال في ملعب المباراة، متابعًا لفريقه السابق في لفتة رائعة من المدرب البرتغالي الذي سيرحل إلى أوروبا.

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وافتتح نواف العابد التسجيل في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جوميز وضع العابد منفردًا بالحارس حيث قام بمرواغته وتسجيل الهدف الأول.

وأضاف جوميز الهدف الثاني للهلال في مرمى القادسية، بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس، في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وقلص بيسمارك فيريرا النتيجة بإحراز الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية على يمين علي الحبسي من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 80 ظهر المحترف الجديد الإيطالي جيوفينكو بهدف ثالث للهلال، بعد جملة رائعة مع جوميز، وضعته أمام المرمى لإضافة الثالث.

واختتم علي آل بليهي الرباعية بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليعزز الهلال صدارته للدوري السعودي.

وارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة بعد مرور 20 جولة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.

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