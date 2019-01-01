فيديو – الهلال يرفض الاستسلام ويواصل ملاحقة النصر بثلاثية في الحزم

الهلال يحافظ على فارق النقطة بينه وبين النصر المتصدر بعد تغلب الزعيم على الحزم بثلاثية

فيسبوك تويتر بلال محمد

استطاع الهلال أن يقلب الطاولة على الحزم ويحول تأخره إلى تقدم بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

الحزم افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 18، عن طريق الميدا بعد استلامه عرضية أرضية الجانب الأيسر، ليراوغ بعدها دفاع الهلال ويضعها في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق، حاول الهلال العودة إلى أجواء اللقاء وسدد كاريلو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس الحزم يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

واستغل اللاعب زوراب، الخطأ القاتل لحارس الهلال، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ومن ركلة ركنية قابلها زوراب برأسية، سجل الحزم الهدف الثاني.

شوط المباراة الثاني، كان مغايراً تماما، حيث نجح جوميس في تسجيل الهدف الأول للزعيم بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريباً، استلم جوميس تمريرة من وسط الملعب، داخل منطقة جزاء الحزم، ونجح في وضعها بالشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، استطاع سوريانو ان يخطف الهدف الثالث للزعيم بعد عرضية من الجانب الأيمن، قابلها بتسديدة على الطاير من لمسة واحدة.