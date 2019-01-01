فيديو - الهلال يخطف الفوز أمام التعاون بـ"النيران الصديقة"
حقق فريق الهلال الفوز على نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وواصل الهلال نتائجه وتصدره للدوري السعودي، بعد الفوز على التعاون المنافس العنيد في الدوري السعودي منذ الموسم الماضي.
وبدأ التعاون اللقاء سريعًا، حيث تمكن سيدريك أميسي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة فاجىء به أصحاب الأرض.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 26, 2019
هدف #التعاون الأول سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 4 #الهلال_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/K4nNilIhiz
ولكن سريعًا تمكن الهلال من معادلة النتيجة عن طريق السوري عمر خربين، في الدقيقة 9 برأسية رائعة بعد هجمة مرتدة منظمة مع سالم الدوسري.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 26, 2019
هدف #الهلال الأول سجله عمر خربين في الدقيقة 9 #الهلال_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/20F0DjU48y
وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على المباراة بشكل كبير واستمرت محاولاته لخطف الثلاثة نقاط الهامة في طريقه بالدوري السعودي.
وتمكن الهلال من التقدم بهدف ثان في الدقيقة 68، أحرزه ريان الموسى بخطأ في مرماه ليهدي الثلاث نقاط لصالح الهلال صاحب الصدارة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 26, 2019
هدف #الهلال الثاني سجله ريان الموسى (خطأً في مرماه) في الدقيقة 68 #الهلال_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/Z62vcljcWM
ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات حيث فاز في 4 وتعادل في واحدة.