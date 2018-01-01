فيديو - الهلال يتلقى أول خسارة بالدوري السعودي بلقطة مثيرة للجدل

بدأت بتسجيل الفرنسي جوميز لاعب الهلال الهدف الثاني لفريقه إلا أن الحكم ألغاه واحتسب ركلة جزاء للحزم قبل تسجيل الهدف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت الدقيقة 79 من مباراة فريقي الهلال والحزم بالجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جدلاً كبيراً.

الأثارة بدأت بتسجيل الفرنسي جوميز لاعب الهلال الهدف الثاني لفريقه إلا أن الحكم ألغاه واحتسب ركلة جزاء للحزم قبل تسجيل الهدف.

وعاد الحكم للقطة تعرض لاعب الحزم يوسف كلفة من داخل منطقة الجزاء من مدافع الهلال حسن كادش بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم لها المدافع البرازيلي فاغنر أليماو ويضعها في الشباك. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وبعدها الهلال العودة مجدداً للمباراة ولاحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

الهلال يسجّل هدفاً يلغيه الحكم ويحتسب ركلة جزاء للحزم بعد الرجوع للـ VAR#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/9iLhmgPLCG — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

الحزم بهذا الفوز منح الهلال الخسارة الأولى في الدوري، ورفع رصيده إلى 14 نقطة متقدماً للمركز 11، وبقي الهلال على رصيده السابق 32 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف.