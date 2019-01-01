فيديو - الهلال يتعادل مع الدحيل ويصطحبه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
تعادل الهلال مع الدحيل القطري، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وحل الهلال ضيفًا على الدحيل القطري، على ملعب "عبدالله بن خليفة"، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان صعود الثنائي.
تقدم يوسف العربي للدحيل في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار عبدالله المعيوف بعد هجمة مرتدة رائعة.
فيديو : الدقيقة 14 #الدحيل يتقدم 1-0 على الهلال السعودي.. #دوري_أبطال_آسيا.. #كلنا_معاكم pic.twitter.com/aVgqYnemcO— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 20, 2019
وتعادل بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، للزعيم في الدقيقة 29 من الشوط الأول بعد ارتداد تسديدة كنو من حارس الدحيل.
فيديو : الدقيقة 29 #الهلال السعودي يتعادل 1 - 1 #الدحيل .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Wk4Yw14shb— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 20, 2019
وفي الشوط الثاني نجح جوميز من تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود رائع حيث راوغ مدافع الدحيل وسدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس الفريق القطري من خارج منطقة الجزاء.
فيديو : الدقيقة 55 #الهلال السعودي يتقدم 2 - 1 على #الدحيل #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/3tRmPvxnHs— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 20, 2019
وتعادل للدحيل خالد منير في الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة من ضربة خلفية مزدوجة على يمين حارس عبدالله المعيوف.
ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بينما أصبح رصيد الدحيل 9 نقاط في الوصافة ليصعدا إلى دور الـ16.
ADIOS ... وداعًا 😞❤️ pic.twitter.com/f82MDnR7at— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019