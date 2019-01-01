فيديو - الهلال يتعادل مع الدحيل ويصطحبه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

الهلال والدحيل يتأهلا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل الهلال مع الدحيل القطري، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وحل الهلال ضيفًا على الدحيل القطري، على ملعب "عبدالله بن خليفة"، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان صعود الثنائي.

تقدم يوسف العربي للدحيل في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار عبدالله المعيوف بعد هجمة مرتدة رائعة.

وتعادل بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، للزعيم في الدقيقة 29 من الشوط الأول بعد ارتداد تسديدة كنو من حارس الدحيل.

وفي الشوط الثاني نجح جوميز من تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود رائع حيث راوغ مدافع الدحيل وسدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس الفريق القطري من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل للدحيل خالد منير في الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة من ضربة خلفية مزدوجة على يمين حارس عبدالله المعيوف.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بينما أصبح رصيد الدحيل 9 نقاط في الوصافة ليصعدا إلى دور الـ16.