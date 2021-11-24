فيديو | "الهلال مثل ريال مدريد .. والنصر لن تجده في أي منجزات"

يرى الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، أن فريق نادي الهلال هو الأفضل في تاريخ قارة آسيا بالاستناد على الأرقام، مؤكدًا على أن نادي النصر ليس له أي منجز قاري.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في النهائي الذي أقيم مساء الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض.

الرزيحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "نادي ريال مدريد الإسباني حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 13 مرة في تاريخه، منذ أن بدأت البطولة عام 1955 حتى الآن، هو أعظم نادي في العالم".

وتابع: "هل عندما يخسر ريال مدريد بطولة نقول أنه نادي سيء ولم يحقق أي إنجاز في تاريخه، بالرغم من أنه أكثر نادي في العالم تحقيقًا لبطولة دوري الأبطال؟".

بندر الرزيحان واصل: "مستحيل قول هذا الأمر، لأنه لو هناك فريق أفضل من ريال مدريد لحقق بطولة قارية أكثر منه، نأخذ هذا المقياس على بطولة دوري أبطال آسيا، أريد من أي شخص أن يعطيني فريق حقق البطولة أكثر من الهلال التي حققها أكثر فريق بالقارة".

لمَ تطاول حمد الله ولا كان البليهي بطلًا .. ماذا لو لم يخسر النصر أمام الهلال بالآسيوية؟

واستطرد قائلًا: "لن تجد إلا الهلال هو الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات، وعندما يحاولون التقليل من إنجازات الأندية التي حققتها بالطريقة القديمة، يقولون أنها بالمسمى القديم وبطريقة تجمعية وفرق من بنجلادش وتايلاند، أين فريقك في هذه الفترة؟".

بندر الرزيحان :

ابحث عن النصر في أي منجز لن تجده ..

الحصاد الرياضي ...@banderalrezohan pic.twitter.com/QJbRLagRmW — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 24, 2021

واختتم الرزيحان تصريحاته قائلًا: "السجل الشرفي صدر من الاتحاد الآسيوي لجميع الأندية، إذا بحثت عن نادي النصر لن تجده، مع احترامي لكيان النصر، ولكن لن تجده في أي منجز، على مدار 40 نسخة لا يوجد اسم النصر".