فيديو - النصر ينهي استماتة الظفرة في اللحظات الأخيرة ويخرج بالتعادل

العميد عاد في الوقت القاتل بعد عديد المحاولات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرم النصر، الظفرة من تحقيق الفوز قبل مباراته المهمة بنهائي كأس رئيس الدولة، بعدما خطف التعادل أمامه في اللحظات الأخيرة بهدف لكل منهما، على ملعب حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العميد أضاع عديد الفرص في الشوط الأول، وأتيحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول من ركلة ثابتة، سددها البرازيلي سيرجيو دوترا، لكن تألق زايد الحمادي؛ حارس الظفرة، وتصدى لها ببراعة.

وعلى عكس سير الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني، نجح الظفرة في التقدم بهدفه الوحيد في الدقيقة 54 بأقدام سعيد الكثيري بعد متابعة جيدة لتصدي الحمادي لتسديدة، وصلت الكرة للكثيري، الخالي تمامًا من الرقابة، ليضعها بأريحية في الشباك.

قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، طالب لاعبو النصر باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشار الحكم بعدم وجود خطأ ضد لاعبي الظفرة.

وقضت تسديدة دوترا في الدقيقة 88 على استماتة لاعبي الظفرة، حيث أدرك التعادل مستغلًا خطأ في تشتيت الكرة، لتصل له داخل منطقة الجزاء، ويسددها قوية في الشباك.

التعادل رفع رصيد الظفرة إلى النقطة 28 في المركز الثامن، بينما يأتي النصر في المركز التاسع بـ27 نقطة.

يذكر أن الظفرة يستعد لخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب أهلي دبي في 29 من الشهر الجاري.