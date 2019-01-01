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كأس خادم الحرمين الشريفين

فيديو - النصر يكتسح الفيحاء بسداسية بقيادة "سوبر" حمدالله

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فوز عريض للنصر على حساب الفيحاء في كأس الملك

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

 أطاح فريق النصر بنظيره الفيحاء، من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تحقيق الفوز بسداسية نظيفة.

واستطاع النصر في اكتساح الفيحاء في الشوط الثاني من المباراة بعد انتهاء النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وافتتح جوليانو التسجيل للنصر في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد فاصل مهاري رائع داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة بطريقة رائعة على يمين الحارس.

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واستطاع عبدالرازق حمدالله في إحراز سوبر هاتريك، حيث بدأها في الدقيقة 56 بعد انفراده بحارس مرمى الفيحاء وتسديدة الكرة بسهولة.

 وأضاف حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 59، بعد تسديدة حاول الحارس إبعادها ولكنه فشل وسكنت الكرة الشباك.

وحقق مهاجم النصر الهاتريك بإحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وزاد  حمدالله غلته التهديفية بإحراز الهدف الرابع له والخامس لفريقه في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

واختتم فهد الجميعة أهداف فريقه في الدقيقة 85 بإحراز الهدف السادس للنصر.

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