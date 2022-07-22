فيديو | النصر يُعاقب تاليسكا وجدل حول حفلاته في البرازيل

مقطع فيديو انتشر للاعب وصورة مثيرة للجدل لحفلاته في البرازيل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توقيع إدارة النصر عقوبة على نجم الفريق أندرسون تاليسكا لعدم انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

النصر توجه إلى إسبانيا يوم أمس الخميس ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ12 من أغسطس القادم.

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وأعلن النادي استدعاء 30 لاعبًا للمعسكر الإسباني على رأسهم البرازيلي تاليسكا، لكنه اعتذر عن التواجد مع الفريق لظروف عائلية وأبلغ الإدارة النصراوية أنه لن ينضم للمعسكر قبل الـ29 من الشهر الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر قرر فرض عقوبة على تاليسكا وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، وذلك لتأخره عن الانضمام للمعسكر، وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب مع النادي العاصمي يتضمن بندًا يسمح له بقضاء إجازة لمدة 30 يومًا بعد نهاية الموسم الكروي.

الموسم الأخير من الدوري السعودي انتهى في الـ27 من يونيو الماضي، مما يعني أن اللاعب مجبر على التواجد في إسبانيا يوم 27 يوليو الجاري.

من جانبهم، تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لتاليسكا خلال تواجده في البرازيل وهو يُغني في إحدى الحفلات، وقد تداول البعض كذلك صورة لم يثبت صحتها لجدول حفلات اللاعب في بلاده، والتي ستكون الأخيرة منها يوم 31 يوليو الجاري.

🚨🚨 المُغني اندرسون تاليسكا في احد حفلاته الغنائية قبل ثلاث ايام ، اللاعب لم يلتحق بمعسكر #النصر حتى الان pic.twitter.com/N5yAIr3kF6 — سهم ★ (@1SMi_) July 22, 2022

مقطع الفيديو وصورة جدول الحفلات صنعا جدلًا كبيرًا بين عشاق النصر، إذ تحدث البعض عن وجوب الموافقة على أي عرض مالي ضخم يصل للاعب بسبب عدم انضباطه والتزامه، فيما رأى البعض الآخر عن أن العقوبة التي وقعها النادي كافية لعاقبه.

🚨 معلومة:



تاليسكا لديه 17 حفلة غنائية خلال الشهر الحالي



😰 pic.twitter.com/DNwusvLmWv — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) July 22, 2022

يُشار إلى أن تاليسكا ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية غير السعودية لكن الإدارة النصراوية متمسكة ببقائه خاصة بعد أدائه الممتاز في الموسم الماضي، حيث أنهاه وهو هداف الفريق في الدوري السعودي برصيد 20 هدفًا، وقد صنع هدفين.