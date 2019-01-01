فيديو - النصر يستعيد صدارة الدوري السعودي مؤقتاً بخماسية في الفتح

النصر إلى الصدارة في انتظار مباراة الهلال والتعاون

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق النصر فوزاً هاماً على حساب الفتح بخمسة أهداف نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد فوز اليوم يعود النصر إلى صدارة الدوري، بشكل مؤقت في انتظار مباراة الهلال والتعاون، في آخر مباريات الجولة يوم الإثنين القادم.

المغربي عبد الرزاق حمد الله افتتح أهداف العالمي في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بعد استلامه تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة أرضية في المرمى.

وفي الدقيقة 38، استلم المهاجم النيجيري احمد موسى كرة عرضية من الجانب الأيمن، هيئها لنفسه على صدره وراوغ المدافع ووضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف جوليانو الهدف الثالث للعالمي، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف حمد الله الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 53، بعد عرضية من موسى من هجمة مرتدة استلمها المغربي وراوغ الحارس والمدافع ووضعها في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أضاف أحمد موسى الهدف الخامس، بعدما استغل الخطأ الدفاعي من لاعبي الفتح، وراوغ الحارس، ووضع الكرة في الشباك معلناً عن الهدف الخامس.