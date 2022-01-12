فيديو | الركراكي: شعرنا بالتعب لكن جمهور المغرب بث الروح فينا

أكد وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، أن تأهل فريقه لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصةً في ظل الإصابات والإجهاد الذي عانى منه اللاعبين.

أسود الأطلس حققوا الإنجاز الليلة، بالتأهل لدور الـ16 كأول المجموعة السادسة، بعد الفوز أمام كندا بثنائية مقابل هدف وحيد، متفوقين على منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا.

وقال الركراكي، في تصريحاته لقناة "الكاس" عقب المباراة: "لقد عانينا اليوم، هناك تعب كبير وإصابات، لكن الروح والمعنويات المرتفعة عندما شاهدنا الجمهور في الاستاد، أردنا أن نكتب التاريخ، لقد ربحنا المباراة، هذا هو الهدف المنشود، سعداء للغاية، الشعب المغربي كان في حاجة لهذا الفوز".

وأضاف: "نستحق الفوز وتصدر المجموعة، وهذا ليس بالأمر السهل، لأننا عبرنا من مجموعة تضم وصيف النسخة الماضية، نحن نؤمن بقتالية لاعبينا، لدينا لاعبين ممتازين ومتمرسين في إفريقيا، ونريد معهم أن نذهب بعيدًا".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ منتخب المغرب التي يصعد بها لدور الـ16 بعد نسخة 1986.