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فيديو - المنتخب الإيراني يصعد لدور الـ16 بكأس آسيا بعد الفوز على فيتنام

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إيران
إيران ينضم للمنتخبات المشاركة في دور الـ16 بكأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره الفيتنامي، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بكأس آسيا.

وكان منتخب إيران قد حقق الفوز على نظيره اليمني بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى، ليحسم التأهل إلى الدور الثاني بعد الفوز على فيتنام.

المنتخب الإيراني سيطر على مجريات اللعب طوال أوقات اللقاء، واستحق الفوز بهدفين أحرزهم نجمه سردار أزمون.

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وسجل أزمون الهدف الأول لمنتخب إيران في الدقيقة 38 برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى.

واستمرت سيطرة إيران على المباراة بعد إحراز الهدف الأول، حتى انتهاء الشوط الأول، وبداية النصف الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 69، عاد أزمون لإحراز الهدف الثاني بعد فاصل مهاري على حدود منطقة الجزاء وتسديدة رائعة عجز حارس فيتنام عن التصدي لها.

وبذلك ارتفع رصيد إيران إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة الرابعة ليضمن التأهل إلى دور الـ16، ويطيح بفيتنام خارج البطولة.

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