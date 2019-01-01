فيديو - المعز علي يتجاوز دائي ويسجل اسمه في سجلات آسيا التاريخية

المهاجم القطري يواصل التحليق عالياً في السماء الآسيوية

فيسبوك تويتر كريم رزق

دخل المعز علي، مهاجم قطر، التاريخ من بابه الواسع بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في مرمى المنتخب الياباني في نهائي كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

المعز علي قص شريط الأهداف في النهائي الآسيوي بطريقة رائعة بمقصية مذهلة في الدقيقة الثانية عشر في شباك الساموراي الياباني ليصل إلى هدفه التاسع خلال البطولة الحالية ويتجاوز المهاجم الإيراني علي دائي في نسخة 1996 الذي أحرز ثمانية أهداف ويصبح أكثر لاعب مسجلاً للأهداف خلال نسخة واحدة من كأس آسيا.

المعز الفذّ 👑



بـ 9⃣أهداف .. الفهد القطري 🇶🇦 يتخطي علي دائي ويصبح أكثر لاعب يسجّل أهداف في نسخة واحدة من أمم آسيا ✨#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/rS7IgVdcCB — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

رقم قياسي جديد!

المعز علي أصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المُسجّلة في نفس النسخة من كأس آسيا برصيد 9⃣ أهداف.

👏 @Moezali_ 🇶🇦

##كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان pic.twitter.com/lJ0zGipd2K — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 1, 2019

المعز أصبح هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا برصيد 9 أهداف من مشاركته الوحيدة في المسابقة متساوياً مع مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت.

- كيف سجلتها؟!

- المعز: ¯/_(ツ)_\¯



المعز علي أصبح هداف العرب التاريخي في #كأس_آسيا بالتساوي مع علي مبخوت .. وفعلها في نسخة واحدة 😳 pic.twitter.com/XouCgSDsXP — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019

قطر تتقدم في النتيجة على اليابان، حتى الآن، بهدفين مقابل هدف واحد بعدما عزز عبد العزيز حاتم تقدم العنابي بهدف ثان في الدقيقة 27 وقلص تاكومي مينامينو الفارق في الدقيقة 69 وتقترب من حصد لقب الكأس الآسيوي الغالي من الأراضي الإماراتية.