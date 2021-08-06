فيديو | "المريسل مطالب بالاعتذار لجوميس والهلال"

ما القصة والتفاصيل؟

طالب عبد الله الفقير مقدم برنامج الحصاد الرياضي الإعلامي عبد العزيز المريسل بتقديم اعتذار لنادي الهلال وجماهيره ومهاجمه بافيتمبي جوميس، بعد ثبوت عدم صحة روايته بشأن تهنئة النادي للاعبه بمناسبة عيد مولده.

كان الإعلامي النصراوي قد قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جوميس طالب بغضب من إدارة النادي دعمه في عيد مولده وتقديم التهنئة له على حسابات النادي على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى تجاهل الإدارة له في هذا اليوم الخاص لانشغالهم بالنصر.

وكرر المريسل حديثه عند بداية حلقة الجمعة من الحصاد الرياضي، مشيرًا إلى أن سبب هذا التجاهل من إدارة الزعيم قد يعود لوجود مشاكل بين الطرفين.

عبدالله الفقيّر : يجب على "المريسل" الاعتذار لنادي الهلال واللاعب غوميز.

الحصاد الرياضي ...@A_alfugaier pic.twitter.com/JauTqDPLuy — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 6, 2021

الفقير طالب في الجزء الأخير من الحلقة المريسل بالاعتذار من الهلال وإدارته وجماهيره وجوميس لأن روايته لم تكن سليمة، مشيرًا إلى أن الهلال هنأ مهاجمه الفرنسي بعيد مولده الـ36 عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كما أن اللاعب شكر النادي على تلك التهنئة.

وأظهر إعداد البرنامج صورة من تهنئة الهلال لجوميس عبر إنستجرام ورد اللاعب على تلك التهنئة، كما يتضح أدناه.