فيديو | المحياني يخرج عن صمته: العمل في الأهلي مغرٍ ولم أكن أتحكم في النفيعي

المدير التنفيذي السابق للأهلي يؤكد أن الراقي لم يهبط بسبب أخطاء مجلس النفيعي

كشفت برنامج "برا الـ18" عن بعض محاور الحوار المنتظر مع موسى المحياني؛ المدير التنفيذي السابق للأهلي السعودي، وسط غضب كبير من قبل جمهور الراقي.

منذ أن أعلن البرنامج أمس الإثنين، عن استضافة المحياني، وجدد جمهور الراقي ثورته ضد المدير التنفيذي السابق، مستغربين من جرأته وإقدامه على الظهور الإعلامي بعد أربعة أشهر فقط من كارثة هبوط الفريق.

الجمهور يحمل المحياني مسؤولية هبوط الراقي لدوري يلو بشكل شبه كامل، بداعي أنه كان المتحكم الأساسي في ماجد النفيعي؛ رئيس النادي وقتها، وإن كان النفيعي ليس بريئًا في نظرهم أيضًا.

وبخصوص الحوار، أوضح برنامج "برا الـ18" أن غدًا الأربعاء، سيتم إذاعة الجزء الأول منه، كاشفًا عن بعض تصريحات الضيف.

وقال المحياني خلال مقاطع متفرقة أذاعها البرنامج: "العمل في الأهلي مغرٍ، عند قدومنا لم تكن فترة وردية في الأهلي، لكنني اجتهدت وعملت وحاولت، كان يجب إعطائنا فرصة كي نستقر ونفعل كل شيء".

وأضاف: "موسى سبب الهبوط!، الأهلي ليس هو بالكيان الهش، الذي يهبط من أخطاء موسم واحد، ولا موسى ولا غيره يقدر أن يتحكم في ماجد النفيعي، هذا الكلام عارٍ من الصحة".