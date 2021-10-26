فيديو | الكويكبي يستفز جمهور النصر ويُعبر عن حبه للهلال

تصريح جدلي من نجم الاتفاق

تداول رواد تويتر مقطع فيديو لنجم الاتفاق محمد الكويكبي حمل استفزازًا كبيرًا لجماهير النصر وإشارة واضحة على حب اللاعب لنادي الهلال.

الاتفاق كان قد ضاعف آلام النصر بعد الخروج من دوري أبطال آسيا بالفوز عليه في آخر جولات الدوري السعودي بهدف نظيف سجله فيليب كيش من ركلة جزاء.

ماذا قال الكويكبي ليستفز النصراويين ويُعبر عن حبه للهلال؟

النجم السعودي ظهر في مقطع فيديو مع أحد الأشخاص، والذي سأله "لماذا لم تغرس العلم بعد الفوز على النصر؟"، في إشارة منه لما فعله علي البليهي مدافع الهلال عقب مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الكويكبي ضحك وأجاب "حسنًا، لأنه مغروس بالفعل"، وهو ما أثار حفيظة النصراويين ورأوه استفزازًا لهم وتقليلًا من شأن ناديهم.

الجمهور الهلالي احتفل بالفيديو ورأوا حديث الكويكبي يدل على عشقه للهلال، وقد طالب العديد منهم الإدارة بالتحرك لضمه في الموسم القادم خاصة أنه يتمتع بالموهبة والجودة الفنية.

ماذا فعل البليهي عقب مباراة الهلال والنصر في آسيا؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.

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