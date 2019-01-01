فيديو - الكعبي يواصل التألق في الصين رغم هزيمة هيبي فورتشين

للمباراة الثالثة على التوالي - المغربي يسجل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شارك المهاجم المغربي أيوب الكعبي، اليوم السبت، في هزيمة فريقه هيبي فورتشين أمام شنجهاي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دوري السوبر الصيني.

الكعبي لعب اللقاء منذ بدايته، وبعدما استقبل فريقه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، نجح المغربي في إدراك التعادل في الدقيقة 73 بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تبعها بتسديدة مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة 80 سجل عادل أحمدوف هدف الفوز لشنجهاي، ليقتنص الأخير الثلاث نقاط.

Jogada iniciada com o brasileiro Marcão e termina com a finalização de El Kaabi. Tudo igual em Pequim. pic.twitter.com/2jHlExc6XI — BR Futebol (@chinaBRfutebol) ٣٠ مارس ٢٠١٩

الهزيمة جمدت رصيد رفاق المهاجم المغربي عند النقطة الثالثة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد خصمهم إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب.

يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يسجل بها الكعبي، حيث أحرز من قبل في مرمى شينزين روبي وشنجهاي شنهوا في الجولتين الأولى والثانية بالدوري.