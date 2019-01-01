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الدوري الصيني الممتاز

فيديو - الكعبي يفتتح الدوري الصيني بالتسجيل في هزيمة هيبي فورتشين بثلاثية

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المغربي بدأ الموسم الجديد بهدف من مهارة فردية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

نجح المغربي أيوب الكعبي؛ المحترف في صفوف هيبي فورتشين الصيني، في وضع بصمته في افتتاح الموسم الجديد بدوري السوبر الصيني.

المغربي شارك أساسيًا وطوال الـ90 دقيقة في مواجهة شينزين روبي، ضمن الجولة الأولى من الدوري.

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وسجل الكعبي هدفه بشكل رائع بعدما قام بمراوغة مدافع الخصم داخل منطقة الجزاء ثم قام بالتسديد من زاوية ضيقة في المرمى بالدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

رفاق المهاجم المغربي لم ينجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى استقبلوا ثلاثة أهداف في الدقائق 45 و83 و86.

يذكر أن هيبي فورتشين كان قد اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وبعدما انضم الكعبي له في الميركاتو الصيفي الماضي، شارك في 13 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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