فيديو | "الكرة السعودية ليست الهلال والنصر، كفاكم تدميرًا لها"

تصريح قوي ضد قطبي الرياض

وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني نقدًا لاذعًا للقائمين على كرة القدم السعودية خاصة المسؤولين عن لجنة الحكام، متهمًا إياهم بحصر تقييم الحكم السعودي بناءً على موقف الهلال والنصر منه.

التحكيم ملف شائك وجدلي جدًا في كرة القدم السعودية، وقد أثيرت العديد من المشاكل والأزمات خلال الموسم الماضي نظرًا للاعتماد على الحكام المحليين في إدارة جل مباريات الدوري السعودي لصعوبة جلب حكام أجانب بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

حلقة الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية السعودية ناقشت ملف التحكيم مساء أمس، وقد طالب جميع الحضور بدعم الحكم السعودي وإعداده جيدًا ليكون جاهزًا لإدارة المباريات خلال الموسم القادم المتوقع أن يكون صعبًا ومثيرًا وتنافسيًا للغاية.

الشمراني قال في مداخلة مثيرة أن اختصار أداء الحكام في مبارياتهم أمام الهلال والنصر شيء مستفز للغاية، بقوله "ما يستفزني أنا والكثير من الناس هو أن تقييم الحكام السعوديين يُختصر في رضا الهلال ورضا النصر، هذا تدمير كامل للرياضة وكرة القدم السعودية".

"تقييم الحكام يجب أن يكون بناءً على ما قدمه خلال الموسم كاملًا، لكن أن يتم وصفه برمز العدالة لأنه أبدع أمام الهلال أو يجب إيقافه لأنه لم يخدم النصر، هذا غير معقول أبدًا".

أتم "الرياضة وكرة القدم السعودية ليست الهلال والنصر فقط، من حقهم الاحتجاج والنقد، وأنا مع أن الحكم السعودي سنحت له فرصة ذهبية لكنه تخلى عنها، لأنه سمح لبعض اللاعبين والمدربين والإداريين بالتجاوز في حقه، بعضهم لم يتحل بالشخصية القوية، وقد رأينا كيف يُشهر الحكام الأجانب البطاقة الحمراء بقوة وسرعة ودون أي حسابات".

19 أحمد الشمراني ـ جدة:

تقييم الحكام بسبب الهلال والنصر "تدمير" للرياضة السعودية.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/t35FgmIkXV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 2, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سمح لكل نادٍ بطلب حكام أجانب لـ7 من مبارياته البيتية في الموسم الماضي، ويُتوقع أن يقل العدد خلال الموسم القادم إلى 4-5 مباريات لإتاحة الفرصة أمام الحكم السعودي لإدارة المباريات.