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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيديو - الفيصلي يذيق الوحدة الهزيمة في أول مباراة تحت قيادة "ميدو"

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الفيصلي
الفيصلي يقدم مستوى مميز في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الفيصلي فوزًا هامًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف دون رد، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفيصلي سلسلة اللاهزيمة في الدوري السعودي للمحترفين، منذ الجولة الخامسة من البطولة منذ الهزيمة أمام التعاون.

وتلقى الوحدة أول هزيمة تحت قيادة المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت للفريق والمستشار الفني، أمام الفيصلي.

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سريعًا تقدم الفيصلي في المباراة على حساب الوحدة، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق لويس جوستافو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 17 تمكن إيجور روسي في إحراز الهدف الثاني عن طريق رأسية رائعة بعد تحويلها من ضربة ركنية، وسكنت الكرة الشباك على يسار محمد عواد.

ومع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، وبعد مرور دقيقتين عزز الفيصلي تقدمه بهدفٍ ثالث عن طريق عبدالعزيز البيشي.

ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

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