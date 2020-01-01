فيديو - الفيحاء يقتل الفيصلي بـ"ريمونتادا" قاتلة

الفيحاء يحقق الفوز على الفيصلي

حقق الفيحاء الفوز على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح الفيحاء في تحقيق ريمونتادا وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على مساء اليوم السبت.

بدأ اللقاء قويًا بين الفريقين، حيث تبادلا الخطورة في أول نصف ساعة من المباراة، ولكن لم يترجمها أحدهم إلى أهداف.

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نجح الفيصلي في إحراز الهدف الوحيد له في اللقاء بالدقيقة 36 من عمر المباراة عن طريق يوسف الجبلي بعد مهارة رائعة من الناحية اليمنى.

ولكن لم يهنأ الفيصلي كثيرًا وتعادل الفيحاء في الدقيقة 39 عن طريق كارلوس فلانويفا بعد مراوغة حارس مرمى الفيصلي.

وخطف الفيحاء الهدف الثاني والفوز والـ 3 نقاط في الدقيقة 91 من عمر المباراة عن طريق عبدالكريم القحطاني بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 21 نقطة في المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.