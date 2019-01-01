فيديو - الفيحاء يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والفيحاء في الدوري

تعادل فريق الفيحاء مع نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع تواجد منافسة شديدة بينهما على خطف الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزهم في ترتيب الدوري.

تقدم الفيحاء في الدقيقة 75 بهدفه الوحيد عن طريق أحمد بامسعود حيث نجح في هز شباك الإتي برأسية أكثر من رائعة بعد هجمة مرتدة نفذها اللاعبين ببراعة.

ولكن لم يستمر تقدم الفيحاء طويلًا ونجح الاتفاق في التعادل في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، حيث سجله هزاع الهزاع برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ولم ينجح الفريقين فيما تبقى من زمن المباراة في خطف هدف الفوز والثلاث نقاط، واكتفى كلًا منهم بنقطة وحيدة في سباق الدوري السعودي.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما الاتفاق أصبح في المركز التاسع برصيد 10 نقاط أيضًا.