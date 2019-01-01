فيديو - الفيحاء يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي
تعادل فريق الفيحاء مع نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع تواجد منافسة شديدة بينهما على خطف الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزهم في ترتيب الدوري.
تقدم الفيحاء في الدقيقة 75 بهدفه الوحيد عن طريق أحمد بامسعود حيث نجح في هز شباك الإتي برأسية أكثر من رائعة بعد هجمة مرتدة نفذها اللاعبين ببراعة.
ولكن لم يستمر تقدم الفيحاء طويلًا ونجح الاتفاق في التعادل في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، حيث سجله هزاع الهزاع برأسية من داخل منطقة الجزاء.
د75'هدف لـ #الفيحاء! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
#أحمد_بامسعود يسجل الهدف الأول
#الفيحاء 1 : 0 #الاتفاق
#الفيحاء_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/LRX3ELFIro
ولم ينجح الفريقين فيما تبقى من زمن المباراة في خطف هدف الفوز والثلاث نقاط، واكتفى كلًا منهم بنقطة وحيدة في سباق الدوري السعودي.
د79'هدف لـ #الاتفاق! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
#هزاع_الهزاع يسجل هدف التعادل
#الفيحاء 1 : 1 #الاتفاق
#الفيحاء_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/jJlzBQ4crk
وارتفع رصيد الفيحاء إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما الاتفاق أصبح في المركز التاسع برصيد 10 نقاط أيضًا.