فيديو - الفلسطيني وادي يسجل هدفًا على طريقة فلورينزي في شباك برشلونة

المصري انتصر أمام سموحة بهدف من ماركة فلورينزي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المصري البورسعيدي فوزًا مثيرًا أمام سموحة السكندري برباعية مقابل هدفين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

الأهداف افتتحها الفريق السكندري في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء، سجلها السيد فريد، وأدرك الفريق البورسعيدي التعادل في الدقيقة 15 عن طريق أحمد ياسر.

وفي الدقيقتين 60 و87، أحرز حسين رجب وإسلام عيسى هدفين للمصري، قبل أن يحرز السيد فريد هدف سموحة الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، هدفًا رائعًا للفلسطيني محمود وادي؛ مهاجم المصري، من تسديدة مقوسة من وسط الملعب، مرت من فوق محمد أبو جبل؛ حارس سموحة، وسكنت شباكه، معلنة تسجيل الهدف الرابع للفريق البورسعيدي، بالطريقة نفسها التي سجل منها أليساندرو فلورينزي هدف روما في شباك برشلونة، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2015، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

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الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 41 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.