فيديو | الفراج: جنة ميسي غرفته

الإعلامي السعودي الشهير ينصح نجم الأرجنتين بالبقاء في منزله

يترقب الشارع والإعلام السعودي مواجهة المنتخب أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي سيُقام على استاد لوسيل في الدوحة يوم الثلاثاء القادم.

ويخشى الجمهور السعودي من مواجهة النجم ليونيل ميسي ويتحدث الجميع في الإعلام حول كيفية إيقافه والسيطرة على خطورته الكبيرة لحماية مرمى محمد العويس من أهدافه وتمريراته الحاسمة.

بعض المشجعين السعوديين قدموا نصائح للمنتخب بشأن إيقاف نجم باريس سان جيرمان، وذلك خلال مقطع فيديو نشره تويتر الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية.

من جانبه، نصح الإعلامي وليد الفراج ميسي بالبقاء في منزله خلال مواجهة منتخب راقصي التانجو مع الأخضر، وذلك حفاظًا على صحته وخوفًا من تعرضه لأي إصابة.

إذ قال في حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد" "أنا صراحة أحب ميسي وأخاف على صحته كثيرًا، الكرة ليست أكبر همنا، صحة ميسي كنجم كرة قدم ملك للعالم أجمع هي الأهم ويجب عدم المخاطرة به".

أتم "يكتبون عادة في بطاقات الدعوة للأفراح "جنة الأطفال منازلهم"، وأنا أقول جنة ميسي غرفته، ابق في غرفتك واسترخ".

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك وسيُواجههم تواليًا خلال دور المجموعات.