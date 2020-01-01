فيديو - الفتح يهزم الوحدة بريمونتادا وأزارو يقود الاتفاق لضرب أبها برباعية

المهاجم المغربي يهز الشباك مرتين في ثلاث دقائق فقط

حقق الفتح ريمونتادا قوية بالفوز أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فرسان مكة افتتحوا التسجيل أولًا بهدفين في عشر دقائق، حيث تقدم يوسف نياكات في الدقيقة 25، ثم أضاف لويس جوستافو الهدف الثاني في الدقيقة 35.

أصحاب الأرض بدأوا العودة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، إذ قلص سفيان بن دبكة الفارق بإحرازه الهدف الأول، وفي الدقيقة الرابع من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أدرك ميشيل تي فريدي التعادل.

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وخطف ماتياس أجويريجاراي الفوز للفتح بالهدف الثالث في الدقيقة 66، لم يتمكن بعدها الضيوف من إدراك التعادل.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى النقطة 18 في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 33 في المركز الرابع.

وفي إطار مباريات الجولة نفسه، ضرب الاتفاق، ضيفه أبها برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الإتي، لم يستغرق الكثير من الوقت كي يهز الشباك، إذ سجل هدفه الأول بعد مرور دقيقتين فقط، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

صحوة الاتفاق تواصلت وأحرز سعد السلولي الهدف الثالث في الدقيقة 19، قبل أن يختتم محمد الكويكبي التسجيل في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

أبها سجل هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق نجمه سعد بقير.

الفوز رفع رصيد الإتي إلى النقطة 26 في المركز العاشر، بينما تجمد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب.