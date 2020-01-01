دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو | الفتح يفوز على النصر .. والأهلي ينتصر على الباطن

كتب | أحمد رفعت
آخر تحديث
التعليقات()
الفتح - النصر - سفيان بن دبكة
الفتح والأهلي ينتصران على النصر والباطن.

حقق فريق نادي الفتح الفوز على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح بالهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد استغلال سفيان بن دبكة خطأ قاتل من عبد الله مادو، لينفرد بحارس النصر، ويضع فريقه في المقدمة.

وشهدت الدقيقة 28 كرة خطيرة لنادي النصر عن طريق خالد الغنام، بعدما قام بمراوغة مدافعي الفتح، ليسدد الكرة قوية، ويتصدى لها حارس مرمى الفتح ببراعة ثم تتحول إلى ركنة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وتمكن خالد الغنام من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعد تمريرة الصليهم إلى الغنام في الجهة اليسرى، ليسدد كرة رائعة في المرمى.

    سفيان بن دبكة عاد مجددًا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه الفتح في الدقيقة 63 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليسرى، يتابعها سفيان بقدمه في الشباك الخالية.

    وحاول نادي النصر تقليص الفارق وسط تألق دفاعي من لاعبي الفتح، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف واحد على النصر، بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري السعودي.

    قادمون من النصر والاتحاد ولا هلاليين .. لاعبون سيصبحون "نجوم شباك" بالدوري السعودي

    وعلى جانب آخر، حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره الباطن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

    سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سلمان المؤشر، بعد متابعة لركة حرة لفريقه داخل منطقة جزاء الباطن، ليضعها المؤشر في المرمى ويقود فريقه لتحقيق انتصار مهم.

    وبذلك يحقق فريقي الأهلي والفتح أول 3 نقاط لهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، بينما يتجمد رصيد النصر والباطن بلا نقاط.

    إغلاق