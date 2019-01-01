فيديو - العين يقفز على الصدارة بالتعادل أمام اتحاد كلباء

آخر الشوط الأول شهدت تسجيل الهدفين

حقق العين تعادلًا إيجابيًا أمام اتحاد كلباء بهدف لكل منهما، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي الإماراتي.

الزعيم تقدم أولًا قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من رأسية جمال معروف، بعدما استقبل عرضية متقنة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، أدرك ماجد المحرزي التعادل لكلباء بعد خطأ دفاعي للاعبي العين وغياب الرقابة الدفاعية.

#العين يرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتصدر مجموعته..

نهاية المباراة بين #العين_اتحاد_كلباء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله..

شاهد شريط الأهداف..#كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Da44dkuX38 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 23, 2019

التعادل رفع رصيد العين إلى النقطة 11 من خمس مباريات متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد كلباء إلى النقطة الثانية متذيلًا الترتيب.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني بـ11 نقطة من ست مباريات، والزفرة ثالثًا بسبع نقاط، أمام المركز الرابع فمن نصيب الجزيرة بسبع نقاط.

ويحتل النصر خامسًا بخمس نقاط، يليه خورفكان بأربع نقاط.