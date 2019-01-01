فيديو - العين يسقط أمام الظفرة في الدوري الإماراتي

مباريات قوية في الدوري الإماراتي

سقط فريق العين أمام نظيره الطفرة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في مباريات الجولة العاشرة من البطولة.

دوري الخليج العربي الإماراتي يشهد منافسة قوية بين الأندية من أجل تحسين المراكز خلال المرحلة المقبلة، والمنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

العين يواصل السقوط والنتائج المخيبة، مقابل الظفرة الذي التقط 3 نقاط غالية في ملعب "هزاع بن زايد"، معقل النادي العيناوي.

تقدم الظفرة في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق دييجو جارديل من ضربة جزاء سددها بنجاح معلنًا عن تقدم فريقه في اللقاء.

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وتعادل كايو كانيدو لصالح نادي العين في الدقيقة 51 من ضربة جزاء أيضًا لتعود المباراة مرة أخرى لنقطة البداية وعودة الأمل للجماهير العيناوية.

ولكن عاد الظفرة للتقدم في الدقيقة 60 عن طريق جواو بيدرو، من خطأ دفاعي قاتل ليستغله بيدور ويسدد كرة قوية داخل مرمى العين معلنًا خطف الـ3 نقاط لفريقه.

وارتفع رصيد الظفرة بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة في المركز السادس بعد مرور 10 مباريات حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وتلقى 4 هزائم.