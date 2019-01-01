فيديو – العين يتغلب على الجزيرة بثلاثية في كأس الخليج العربي

العين يقسو على الجزيرة بثلاثية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن العين الإماراتي، من التغلب على حساب الجزيرة، بثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس الخليج العربي.

افتتح العين أهداف المباراة في الدقيقة 38، عن طريق عامر عبد الرحمن بالخطأ في مرماه، بعدما نفذ لاعب العين ركلة حرة مباشرة، ارتطمت بالعارضة ثم بعامر ودخلت الشباك.

وفي الدقيقة 47، تمكن كايو من تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر.

وبعد عشر دقائق، كاد الجزيرة أن يقلص الفارق، برأسية سالم العيدي لولا أن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 66، واصل الجزيرة إهدار الفرص، وهذه المرة من جانب عبد الله رمضان، عندما أضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس العين.

ومن لعبة جماعية جميلة، في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل جمال معروف الهدف الثالث للعين، بعد بينية داخل منطقة الجزاء، قابلها بلمسة واحدة في شباك الجزيرة.