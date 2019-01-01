فيديو - العراق بطلاً لكأس الصداقة بعد ثلاثية في شباك الأردن
بلال محمد فيسبوك تويتر
حقق منتخب العراق، بطولة الصداقة الدولية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب نظيره الأردني، في المباراة النهائية للبطولة المقامة على ملعب البصرة الدولي.
وحقق أسود الرافدين البطولة بست نقاط بعد الفوز على المنتخب السوري بهدف نظيف في افتتاح البطولة، بينما خسر المنتخب الأردني من نظيره السوري بهدف دون رد في المباراة الثانية.
المنتخب الأردني افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، بعد عرضية من الجانب الأيمن وضعها ربين سولاقا بالخطأ في مرماه.
فيديو : هدف #الأردن 1 - 0 #العراق #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية pic.twitter.com/VT91AU0uk4— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
وفي الدقيقة 37 بعد كرة ركنية، من الجانب الأيسر، تصل الكرة إلى أيمن حسن الذي يضعها في الشباك معلناً عن هدف التعادل.
فيديو : هدف التعادل #العراق 1 - 1 #الأردن #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية pic.twitter.com/Nbuddg6Ph5— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
وفي الدقيقة 58 استطاع بشار رسن تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض من ركلة حرة، غالطت الدفاع وسكنت شباك النشامى.
فيديو : هدف #العراق 2 - 1 #الأردن #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية pic.twitter.com/fex45uHi7Q— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
وبكرة بينية، استطاع مهند علي أن يقتل المباراة إكلينيكياً بهدف ثالث في الدقيقة 70.
فيديو : هدف #العراق 3 - 1 #الأردن #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية pic.twitter.com/TaFC9plZSq— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بثلاث دقائق، استطاع بهاء فيصل ان يضع الهدف الثاني للأردن، بعد رعضية أرضية من الجانب الأيسر.