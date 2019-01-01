فيديو - العراق بطلاً لكأس الصداقة بعد ثلاثية في شباك الأردن

أسود الرافدين أبطال النسخة الثانية من بطولة كأس الصداقة الدولية

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق منتخب العراق، بطولة الصداقة الدولية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب نظيره الأردني، في المباراة النهائية للبطولة المقامة على ملعب البصرة الدولي.

وحقق أسود الرافدين البطولة بست نقاط بعد الفوز على المنتخب السوري بهدف نظيف في افتتاح البطولة، بينما خسر المنتخب الأردني من نظيره السوري بهدف دون رد في المباراة الثانية.

المنتخب الأردني افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، بعد عرضية من الجانب الأيمن وضعها ربين سولاقا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 37 بعد كرة ركنية، من الجانب الأيسر، تصل الكرة إلى أيمن حسن الذي يضعها في الشباك معلناً عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 58 استطاع بشار رسن تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض من ركلة حرة، غالطت الدفاع وسكنت شباك النشامى.

وبكرة بينية، استطاع مهند علي أن يقتل المباراة إكلينيكياً بهدف ثالث في الدقيقة 70.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بثلاث دقائق، استطاع بهاء فيصل ان يضع الهدف الثاني للأردن، بعد رعضية أرضية من الجانب الأيسر.