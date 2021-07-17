فيديو | العاشرة ممكن واقعًا .. الأهلي بطل إفريقيا 2021

ثلاثية في مرمى كايزر تشيفز في 45 دقيقة

للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، حقق الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا 2021 بعد الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

المارد الأحمر سيطر على مجريات شوط المباراة الأول، معتمدًا على سلاح العرضيات، لكنها جاءت سيطرة سلبية، فلم يشكل خطورة واضحة على مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

أما كايزر تشيفز فكعادته اعتمد على الهجمات المرتدة بصورة واضحة، لكنها دون خطورة كذلك، فجاء الشوط دون إثارة كبيرة.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، سدد سمير نوركوفيتش؛ لاعب كايزر تشيفز، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى له حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وشهدت الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ثم بعدها قام بإشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه هابي ماشياني؛ لاعب كايزر تشيفز، على إثر تدخل قوي على قدم أكرم توفيق.

تدخل عنيف وبطاقة صفراء 🟨 ⁉️



بالعودة إلى تقنية الـ “VAR” الحكم يلغي الإنذار 🟨❌



🟥 الطرد المباشر كان هو القرار المناسب لتدخل هابي ماشيان العنيف على لاعب الأهلي أكرم توفيق#دوري_أبطال_أفريقيا | #الاهلي_كايزر_تشيفز | #نهائي_ابطال_افريقيا #CAFCLFinal | #CAFCL pic.twitter.com/Rga6F51ROg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 17, 2021

مع بداية الشوط الثاني، سحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للشياطين الحمر، المدافع أيمن أشرف، لحصوله على الإنذار، ودفع بياسر إبراهيم، خوفًا من حصول الأول على الإنذار الثاني.

الانفراجة جاءت في الدقيقة 54 من عمر المباراة، إذ أرسل أكرم توفيق كرة بينية رائعة من وسط الملعب، وصلت إلى محمد شريف على يمين منطقة الجزاء من الداخل، سددها في المرمى بنجاح، إذ لم يفلح حارس كايزر في الإمساك بالكرة رغم خروجه من مرماه.

وبعد تبادل رائع للكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64، بدأت من طاهر محمد طاهر إلى محمد مجدي "أفشة" ثم إلى محمد شريف، الذي أعادها من جديد لأفشة، ليسدد من على حدود منطقة الـ18 تسديدة قوية في الزاوية اليمنى من المرمى، لترتطم بالقائم ثم تسكن الشباك بصورة رائعة.

ثالث الأهداف جاء في الدقيقة 74، بعدما أرسل كرة عرضية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى حسين الشحات، الذي مررها إلى محمد شريف، ليمرر بكعب القدم على حدود المنطقة إلى عمرو السولية، ليقوم الأخير بتسديدة قوية في المرمى، وسط شكوك الحكم بوجود تسلل، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أكد صحة الهدف.

الدقائق المتبقية من اللقاء لم تشهد خطورة حقيقية على كلا المرميين، رغم محاولات لاعبي المارد الأحمر في إضافة المزيد من الأهداف، لكن جاءت صافرة النهاية لتنتهي اللقاء بنتيجة 3-0.