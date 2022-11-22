فيديو | الشهري والدوسري يُسجلان هدفين رائعين ضد الأرجنتين
نجح المنتخب السعودي في تتويج أدائه الجيد في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين بقلب النتيجة لصالحه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
صالح الشهري استغل تمريرة فراس البريكان الحاسمة الجميلة وراوغ المدافع الأرجنتيني وسدد تسديدة رائعة هزمت الحارس إيميليانو مارتينيز وأعادت اللقاء إلى نقطة الصفر عند الدقيقة الـ49.
⚽️🇸🇦 صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022
#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mTfQ48R7ds
ولم تكد تمض 5 دقائق حتى نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء أعقبت مراوغته لعدد من لاعبي الأرجنتين.
هدف ثاني للتاريخ يسجله المنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري المنتخب السعودي يبدع ويقدم بداية شوط نارية.#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BIhGnLMkVf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
الهدفان فجرا مدرجات لوسيل باحتفالات الجمهور السعودي فيما بدت ملامح الحسرة والألم على وجوه عشاق الأرجنتين.