فيديو| الشناوي ضمن أفضل 5 تصديات في دور الـ16

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمته لأفضل 5 تصديات في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

جاء في البداية تصدي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 1-0.

تلاه أميجو جوميز حارس مرمى أوغندا ضد السنغال، في المباراة التي انتهت بخسارته وتأهل السنغال أيضاً.

اللقطة الثالثة كانت من نصيب سيلفان جبوهو حارس مرمى مالي، في المباراة التي شهدت خروجه على يد كوت ديفوار بهدف نظيف أيضاً.

